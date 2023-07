Torcedora do Palmeiras morta após confusão é velada em Embu das Artes (SP)

Velório reuniu muita gente, incluindo torcedores do Palmeiras e membros de todas as organizadas ligadas ao clube

EVERALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeirense foi velada em Embu das Artes



O corpo de Gabriela Anelli Marchiano, torcedora do Palmeiras de 23 anos morta no entorno do Allianz Parque, foi velado nesta terça-feira, 11, no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. A cerimônia começou às 6h e foi encerrada às 11h, quando o corpo foi enterrado. O velório reuniu muita gente, incluindo torcedores do Palmeiras e membros de todas as organizadas ligadas ao clube, que vestiam trajes alusivos às torcidas. Muitos também foram ao cemitério com a camisa do clube. A jovem fazia parte da Mancha Alvi Verde, principal uniformizada palmeirense, e namorava com um integrante da Porks, outra uniformizada. Ela estava perto da sede da Porks, em um dos acessos ao Allianz Parque, quando estilhaços de vidro da garrafa lançada por um torcedor do Flamengo acertaram a veia jugular de seu pescoço e a glândula tireoide. Preso por arremessar o objeto, o flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago foi indiciado por homicídio doloso.

*Com informações do Estadão Conteúdo