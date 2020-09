Vice para o Brasil em 2002, alemão é denunciado por envolvimento com pornografia infantil

O zagueiro, que já atuou pelo Real Madrid, não só tinha posse de conteúdo de pornografia infantil, como havia feito chegar a pelo menos outra pessoa, uma mulher que ainda não foi identificada

Felipe Trueba/EFE Christoph Metzelder foi titular da Alemanha na final da Copa de 2002 contra o Brasil



O zagueiro alemão Christoph Metzelder, vice-campeão da Copa do Mundo de 2002 após derrota para o Brasil na final, foi denunciado pelo Ministério Público de Düsseldorf por crimes relacionados com posse e distribuição de pornografia infantil, segundo veiculou nesta sexta-feira a revista Der Spiegel. Um comunicado divulgado pelo órgão não identifica o ex-jogador de Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04, citando-o apenas como um antigo integrante da seleção de futebol da Alemanha. Anteriormente, contudo, já havia sido noticiada a investigação aberta contra Metzelder sobre os mesmos delitos.

Em setembro do ano passado, o ex-jogador foi alvo de operação e teve apreendido alguns objetivos, como um telefone celular e um computador pessoal. De acordo com a denúncia apresentada contra Metzelder, ele não só tinha posse de conteúdo de pornografia infantil, como havia feito chegar a pelo menos outra pessoa, uma mulher que ainda não foi identificada.

As primeiras investigações, iniciadas a partir de indícios recebidos pelo jornal alemão Bild, foram realizadas na cidade de Hamburgo, mas acabaram assumidas pelo Ministério Público de Düsseldorf, de acordo com a residência do ex-jogador. Metzelder foi titular da Alemanha nas Copas do Mundo de 2002, em que a seleção perdeu na final para o Brasil por 2 a 0, e de 2006, em que os hoje tetracampeões foram eliminados pela Itália, nas semifinais.

*Com informações da Agência EFE