Vice-presidente do Barcelona e Xavi falam sobre possível retorno de Messi; confira

Vinculado ao Paris Saint-Germain somente até a metade de 2023, o argentino ainda não renovou com os franceses e pode voltar ao Camp Nou

EFE/EPA/STR Lionel Messi durante partida do PSG



Lionel Messi pode estar prestes a retornar ao Barcelona, clube que foi sua casa por mais de 20 anos. Vinculado ao Paris Saint-Germain somente até a metade de 2023, o argentino ainda não renovou com os franceses e já vê seu antigo time manifestar interesse na sua volta. Nesta sexta-feira, 31, o vice-presidente da catalã, Rafa Yuste, confirmou que está conversando com o pai do craque. Leo e sua família sabem do carinho que tenho por eles. Participei das negociações que, infelizmente, não correram bem. Adoraria que voltasse pelo que pode representar, não só a nível desportivo. As histórias bonitas da vida têm de acabar bem. Temos contatos com ele”, admitiu o cartola, em entrevista coletiva. “Estivemos em contato com o staff de Leo Messi. Leo sabe o quanto o apreciamos e adoraria que ele voltasse. Com certeza Messi ama o Barça e a cidade, então esperamos encontrar as condições certas para continuar sua história aqui”, acrescentou.

Quem também manifestou o desejo no retorno de Messi foi o espanhol Xavi Hernández, ex-companheiro do argentino e atual técnico do time. Apesar do desejo, o treinador preferiu se esquivar sobre o tema e até demonstrou certo nervosismo com as várias perguntas feitas pelos jornalistas.” Acho que não é o momento de falar da volta de Messi. Falo com ele, mas não é o momento. Nem pelo bem de Leo nem pelo bem do clube. É um tema que estamos tratando, mas falta um mundo. Tomara que possamos voltar a contar com Leo no Barça da maneira que seja. É o clube de sua vida”, comentou. “Não falamos do ano que vem. Estamos a um passo de ganhar um título e mudam de tema. Vocês são especialistas em mudar de tema. Não entendo. Passam todo o ano criticando, e agora que estamos a um passo de ganhar algo, falamos de jogadores do ano que vem”, completou.

Maior ídolo da história do Barcelona, Messi deixou o Camp Nou em julho de 2021. O camisa 10 queria seguir na Espanha, mas não pôde, devido aos problemas financeiros que o Barça enfrentava e que sua manutenção violaria as regras de fair-play financeiro. Assim, o atacante recebeu uma proposta do Paris Saint-Germain e aceitou o convite para se juntar com Neymar e Kylian Mbappé. Apesar do título do Campeonato Francês na última temporada e a atual liderança na liga, o astro não conseguiu levar os parisienses ao título inédito da Liga dos Campeões.