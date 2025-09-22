‘Vini Jr. retrocede 5 anos’: jornal espanhol diz que astro perdeu posto de intocável no Real

Brasileiro disputou na atual temporada 349 minutos de 540 possíveis, que dá um aproveitamento de 65%; em 2020/21, o cenário foi parecido, quando esteve em campo por 312 minutos em seis partidas

EFE / Andre Coelho Vinícius Júnior atravessa uma fase descendente com a camisa do Real Madrid quando mais uma vez é um dos principais candidatos ao prêmio Bola de Ouro



Quatro partidas como reserva e sem o status de intocável no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso, Vinícius Júnior atravessa uma fase descendente com a camisa merengue quando mais uma vez é um dos principais candidatos ao prêmio Bola de Ouro. Longe de ser aquele jogador decisivo, seu desempenho, segundo a imprensa espanhola, se assemelha ao apresentado na temporada 2020/2021, quando era uma promessa recém saída do futebol brasileiro.

De acordo com informações do jornal esportivo Marca, essa realidade está refletida nos números que o atleta vem apresentando. Nesta temporada, ele disputou 349 minutos de 540 possíveis, que dá um aproveitamento de 65%.

Há cinco anos, quando ainda era um aspirante a titular da equipe, o cenário foi parecido. Sob a orientação de Zinedine Zidane, ele esteve em campo por 312 minutos em seis partidas: três delas como titular e nas outras três quando saiu do banco. Levando em conta a temporada passada, a queda de rendimento do atleta revelado pelo Flamengo é ainda mais evidente. Ele iniciou como titular nos seis primeiros confrontos e atuou o tempo todo em dois duelos. Num total de 540 minutos possíveis, ele participou de 526, o que aponta um percentual de 97%.

Desde que despontou para o cenário do futebol como um fora de série, a temporada 2021/2022 foi a que mostrou a melhor versão do atacante. Campeão mundial pelo clube, ele deslanchou após figurar como titular em quatro encontros, jogando mais de 400 minutos nos seis primeiros embates.

Antes titular absoluto, o atleta brasileiro chega nesta Bola de Ouro como uma opção de luxo de Xabi Alonso. O treinador no entanto, procura minimizar a questão sobre o astro vir frequentando o banco de reservas com maior frequência. “Ele não estava muito feliz (ao ser substituído na vitória sobre o Espanyol), mas estou satisfeito com seu desempenho”, afirmou o treinador que venceu os seis primeiros jogos da equipe em La Liga e lidera o torneio de forma isolada.

