Vini Júnior se irrita com substituição e Xabi Alonso admite: ‘Podia ter esperado’

O atacante Vinícius Júnior demonstrou insatisfação neste sábado (20) ao ser substituído durante a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. Avisado por Xabi Alonso durante a pausa para hidratação de que deixaria o campo, o brasileiro reagiu com gestos e chegou a arremessar sua garrafa. Quando Rodrygo entrou em seu lugar, aos 32 minutos do segundo tempo, Vini foi direto para o vestiário, retornando mais tarde ao banco de reservas.

O camisa 7 vive uma temporada de altos e baixos sob o comando de Alonso. Até agora, não completou nenhuma partida inteira e chegou a ser barrado na estreia da Champions League, quando entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti que garantiu a vitória sobre o Olympique de Marselha.

Contra o Espanyol, Vinícius teve atuação discreta no primeiro tempo, mas cresceu na etapa final: deu assistência para Mbappé marcar, acertou a trave e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa. O atacante se mostrou inconformado por deixar o campo justamente em seu melhor momento no jogo — percepção compartilhada pelo treinador. “A única coisa que faltou ao Vinícius foi o gol. É verdade que o substituí quando estava melhor, podia ter esperado mais um pouco, mas achei que precisávamos de jogadores novos para manter o controle”, disse Alonso após a partida.

O técnico destacou ainda que não apenas Vinícius ficou frustrado: “Ele queria continuar porque se sentia bem. Mastantuono também queria. Irritado? Não estava feliz, mas isso acontece com todos. Estou satisfeito com o desempenho dele. O calendário é exigente e precisamos rodar o elenco”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula