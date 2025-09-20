Real Madrid vence o Espanyol com golaço de Éder Militão

Vini Jr. voltou ao time titular após sair do banco na partida do meio de semana pela Champions; equipe merengue tem cinco jogos e cinco vitórias no Campeonato Espanhol

EFE/Fernando Villar Éder Militão comemora com seus companheiros o primeiro gol diante do Espanyol, pelo Campeonato Espanhol



Depois de sair do banco e ajudar o Real Madrid a vencer o Olympique de Marselha, pela Champions League, Vinícius Júnior retomou o posto de titular da equipe merengue neste sábado (20). Foi outro brasileiro, porém, que conseguiu superar o “ferrolho” do Espanyol e abriu o triunfo merengue por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu.

O zagueiro Éder Militão, que vinha de uma temporada difícil por causa de lesões, fez outra partida consistente – tanto atrás como na frente – e foi fundamental para a vitória do time comandado por Xabi Alonso sobre o até então invicto Espanyol, vice-líder de La Liga, ao lado do Barcelona.

Com o resultado positivo, o clube da capital continua 100% na competição, com cinco triunfos (15 pontos), e empurra a pressão para o rival azul-grená, que soma 10 pontos e, neste domingo (21), recebe o Getafe, às 16h (horário de Brasília), no modesto estádio Johan Cruyff.

Militão inaugurou o placar com uma pancada de fora da área, aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o Real Madrid tinha dificuldades para superar a marcação catalã e penetrar na área. O tento deu a vitória parcial aos anfitriões em um confronto de poucas emoções.

Após uma atuação discreta no primeiro tempo, Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda na volta do intervalo e acionou Mbappé para ampliar a vantagem – também em finalização de fora da área. Melhor no segundo tempo, o brasileiro ainda acertou a trave e obrigou o goleiro Dmitrovic a se esticar para buscar a bola no seu canto esquerdo e evitar o terceiro gol.

Justamente quando Vinícius Jr. se mostrava participativo e atravessava seu melhor momento no jogo, aos 32 minutos, acabou substituído por Rodrygo. Relacionado pela primeira vez em quatro meses, desde que sofreu uma lesão na coxa direita, Endrick teve seu retorno frustrado e não saiu do banco, mesmo sem o time da casa ter seu triunfo ameaçado em nenhum momento.

