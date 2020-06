Vinicius Jr. revela conselho de Zidane após vitória do Real: ‘Jogar com alegria’

Reprodução/Real Madrid Vinicius Jr. é atacante do Real Madrid



Autor do primeiro gol do Real Madrid sobre o Mallorca na vitória por 2 a 0, na quarta-feira (24), no estádio Alfredo di Stéfano, o atacante Vinicius Júnior comemorou o feito pessoal e o resultado e revelou o que o técnico Zinedine Zidane lhe pediu antes da partida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Zidane me diz para jogar com alegria, como eu sempre faço. Hoje, mais uma vez, pude ajudar o Real Madrid a voltar à liderança e continuar lutando pelo título de ‘La Liga'”, declarou a joia brasileira à emissora “Movistar Plus” à beira do gramado.

Com o resultado, o Real igualou os 68 pontos do Barcelona, que ontem venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 no Camp Nou, mas voltou à liderança do Espanhol devido ao primeiro critério de desempate, o confronto direto.

“Estamos todos muito felizes com a vitória e também porque trabalhamos muito quando estávamos em casa, nos preparamos para estar no nosso melhor. Fisicamente estamos melhores que todos”, enalteceu.

No lance do gol, Carvajal roubou a bola, Modric ficou com a sobra e serviu Vinícius, que progrediu dentro da área pela esquerda e encobriu o goleiro Manuel Reina com uma cavadinha. “O goleiro estava muito perto e decidi pegar a bola assim. Foi um grande passe de Luka também”, comentou.

O ex-jogador do Flamengo foi titular pela segunda vez seguida, a primeira ao lado de Hazard. Zidane considera que os dois atuam na mesma posição, pela ponta esquerda, mas hoje escalou o belga por dentro.

“Temos muitos jogadores e estamos todos prontos para, quando o técnico diz, entrar em campo e fazer o nosso melhor. Temos o melhor elenco e vamos todos fazer o nosso melhor para ganhar o campeonato. Agora para ganhar os sete finais. Nós ganhamos quatro e vamos continuar assim. Vamos descansar e partir em busca de mais”, finalizou.

*Com EFE