Vinícius Jr. exalta Benzema após vitória do Real Madrid: ‘O melhor 9 do mundo’

Reprodução/Twitter/Vinicius Jr. Benzema e Vinicius Jr. são atacantes do Real Madrid



Karim Benzema foi o grande destaque do Real Madrid na vitória por 3 a 0 sobre o Valencia, na última quinta-feira (18), em confronto realizado pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante francês marcou duas vezes e deu continuidade ao bom momento do time Merengue.

Logo após a partida, o brasileiro Vinícius Junior, através de sua conta no Twitter, tratou de exaltar o futebol apresentado por Benzema, classificando o jogador como o melhor de sua posição.

“O melhor 9 do mundo, sem dúvida, é o Benzema! Vamos, time!”, disse o jovem revelado pelas categorias de base do Flamengo.

Benzema, também nas redes sociais, comemorou a boa fase. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com 16 gols, atrás apenas de Lionel Messi, do Barcelona, que soma 21 bolas nas redes.

O centroavante deve voltar aos gramados já no próximo domingo (21), quando o Real Madrid visita a Real Sociedad, no Anoeta, em jogo marcado para as 17 horas (de Brasília.