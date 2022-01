Vinícius Jr. marca dois e o Real Madrid goleia o Valência pelo Campeonato Espanhol

Além do brasileiro, Karim Benzema marcou dois gols na vitória do time merengue e chegou à marca de 300 tentos marcados pelo clube espanhol

Reprodução/Real Madrid Brasileiro marcou dois gols e foi decisivo no confronto pelo Campeonato Espanhol



Em seu primeiro jogo de 2022, o atacante brasileiro Vinícius Jr. mostrou que mantém a boa fase e foi decisivo na vitória do Real Madrid contra o Valência. O brasileiro marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador em campo na vitória por 4 a 1 da equipe da capital espanhola. O atacante Karim Benzema também viveu uma boa partida, marcou dois gols e chegou à marca de 300 tentos anotados pela camisa do Real Madrid. O português Gonçalo Guedes descontou para os visitantes. Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 49 pontos, se mantendo líder do Campeonato Espanhol com folga para o segundo colocado, o Sevilla, que tem 41 pontos mas ainda joga na rodada e tem duas partidas a menos que os merengues. O Valência, por sua vez, é o oitavo colocado, com 28 pontos.