Vinicius Jr. marca, mas Real Madrid tropeça contra o Osasuna e deixa o Barcelona na liderança

Karim Benzema desperdiçou um pênalti e viu o time madrileno perder os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol

EFE / Chema Moya. Benzema perdeu um pênalti no empate do Real Madrid com o Osasuna



O Real Madrid tropeçou neste domingo, 2, ao ficar no empate em 1 a 1 com o Osasuna, em pleno Santiago Bernabéu, no confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2022/2023. Sem fazer uma grande partida, o time madrileno abriu o placar aos 42 minutos de jogo com o brasileiro Vinicius Júnior, que marcou em um cruzamento despretensioso. Os Merengues, no entanto, sofreram a igualdade com Kike García, já aos 5 minutos do segundo tempo. Já no fim, Karim Benzema ainda teve a oportunidade de recolocar os mandantes à frente do placar, mas parou no goleiro adversário Sergio Herrera. Com o resultado, a equipe treinada por Carlo Ancelotti perde os 100% de aproveitamento e a liderança do torneio. Com 19 pontos conquistados, o Real tem a mesma campanha do Barcelona, que leva vantagem no saldo de gols.