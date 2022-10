Thiago Silva, Falcão e Rivaldo se juntam a Neymar e declaram voto em Jair Bolsonaro 

Lendas do futebol manifestaram apoio ao atual presidente da República no dia da eleição

O atacante Neymar, atual camisa 10 da seleção brasileira, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na última semana por declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O craque do Paris Saint-Germain, entretanto, não está sozinho e ganhou apoio de outras estrelas do mundo da bola. O zagueiro Thiago Silva, capitão da Amarelinha, também se manifestou através das redes sociais, usando lemas da campanha do atual mandatário. “Deus, pátria, família e liberdade. Espero que a democracia seja respeitada e cada um possa exercer sua cidadania de forma livre. O povo brasileiro merece ser feliz”, escreveu o defensor. Outro jogador experiente da Canarinho que se pronunciou sobre as eleições foi Daniel Alves. Apesar de não afirmar que votaria em Bolsonaro, o lateral direito utilizou o slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” em seu discurso. Assista abaixo.

Campeão do mundo com o Brasil em 2002, Rivaldo também aproveitou a data para apoiar o presidente da República. “Eu e minha família somos Bolsonaro. Faça a sua parte também! Neste domingo, é 22. Deus, pátria, família e liberdade. Estamos juntos”, disse o ex-meia, que se juntou ao antigo companheiro de seleção Robinho – condenado por estupro, o “Pedalada” voltou às redes sociais após nove meses para declarar voto no chefe do Executivo. Já a lenda do futsal e atual empresário do Luva de Pedreiro, Falcão falou que o atual governo é “limpo” e afirmou ter certeza de que o país “continuará crescendo” sob o comando de Bolsonaro por mais quatro anos.

