Vinicius Jr. revela conselho de Marcelo: ‘Um dia você é o Pelé. No outro, não joga nada’

EFE/Juanjo Martín Vinicius fez um gol e deu uma assistência



Vinicius Jr. voltou a viver bons momentos no Real Madrid, após um início de temporada em que perdeu espaço por conta da ascensão do compatriota Rodrygo. O jovem brasileiro virou um dos alvos da implacável imprensa espanhola, que criticava muito sua dificuldade em finalizar. Em entrevista à Veja, Vini disse que já havia sido alertado por Marcelo sobre a pressão de atuar no Madrid.

“O Marcelo já havia me avisado: aqui, em um dia você é o Pelé. No outro, não joga nada”, contou Vinicius Jr. O jovem brasileiro defendeu seu estilo de futebol irreverente e despojado. “Sou assim e nunca vou perder o meu jeito alegre. Deixo que as coisas aconteçam naturalmente”, afirmou.

Vinicius ainda contou um pouco do seu início no Flamengo. Segundo o jovem atacante, em sua estreia, não queria nem tocar na bola.

“Pareço estar sempre calmo, mas por dentro fico muito nervoso. Na minha estreia pelo Flamengo, eu estava morrendo de medo. Não queria nem tocar na bola”, finalizou.