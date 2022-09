Vinicius Jr. volta a ser criticado em programa de TV da Espanha: ‘Falta de inteligência emocional’

A declaração foi feita na última segunda-feira, 19, enquanto a bancada do programa abordava o preconceito sofrido pelo ex-Flamengo durante o clássico contra o Atlético de Madrid

REUTERS/Susana Vera Vinicius Júnior está sendo alvo de críticas e de racismo na Espanha



O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, voltou a ser alvo do programa espanhol “El Chiringuito”. Após receber críticas por comemorar gols dançando e ser alvo de racismo e xenofobia, o brasileiro foi detonado pelo jornalista Juanfe Sanz, que o classificou como um jogador com falta de “inteligência emocional”. A declaração foi feita na última segunda-feira, 19, enquanto a bancada do televiso abordava o preconceito sofrido pelo ex-Flamengo durante o clássico contra o Atlético de Madrid. “Estamos tentando justificar tudo. Estamos colocando na mesa Vinicius e Rodrygo. Para mim, há uma distância abismal de maturidade esportiva entre um e outro. Puramente isso”, iniciou ele, exaltando o ex-Santos. “Para mim, Rodrygo tem cada vez mais maturidade esportiva, e Vinicius é cada vez mais imaturo esportivamente. Ele [Vinicius] não está enfrentando bem o momento diante destes focos. Ele está entre os três melhores do mundo atualmente, mas não está sabendo digerir a fama e o peso de ser uma estrela e de ter a responsabilidade de representar o Real Madrid. Não estou justificando com isto os que ofenderam e os que criticaram, simplesmente estou dizendo que lhe falta inteligência emocional para evitar certas circunstâncias”, prosseguiu Juanfe durante o programa.

O jornalista ainda afirmou que a “imaturidade” de Vinicius Júnior não é culpa do meio-campista Koke, que ameaçou o brasileiro ainda antes do clássico, ou da torcida do Atlético de Madrid, que também o chamou de “macaco” antes do jogo do último domingo. “Isso é culpa simplesmente do Vinicius”, finalizou. O apresentador do “El Chiringuito”, Josep Pedrerol, por sua vez, também alfinetou o brasileiro, afirmando que ele dançou, mas não balançou as redes no duelo em questão. “Vinicius pode ser melhor caso evite perder o foco. Que dance, sim. Mas ontem não foi ele quem dançou, mas sim quem queria dançar. Ele dançou como coadjuvante do Rodrygo e do Valverde. Ele quis ser o protagonista e o dono da festa”, disse.