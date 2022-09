La Liga vai denunciar cânticos racistas contra Vinicius Jr. em clássico entre Real Madrid e Atlético 

De acordo com a imprensa local, a direção dos clubes também enviará uma queixa por escrito à Comissão Anti-Violência do Campeonato Espanhol

EFE / Rodrigo Jiménez Vinicius Júnior durante clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri



A La Liga irá denunciar os cânticos racistas direcionados a Vinicius Júnior no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, informou nesta segunda-feira, 19, a rede “Cope”, da Espanha. De acordo com a publicação, a direção dos clubes também enviará uma queixa por escrito à Comissão Anti-Violência do Campeonato Espanhol. Desta forma, caberá à Federação sancionar ou não o time colchonero e seus torcedores. No último domingo, 18, vale lembrar, o atacante da equipe merengue foi chamado de “macaco” antes e durante o jogo, disputado no Wanda Metropolitano. Os comentários criminosos dos torcedores aconteceram após o brasileiro sofrer o mesmo tipo de preconceito no “Chiringuito Show”, programa esportivo de TV de maior audiência da Espanha. Na semana passada, o agente de jogadores Pedro Bravo declarou que Vini “precisava deixar de ser macaco”, se referindo às danças do jovem nas comemorações. Após ampla repercussão, com grandes estrelas do futebol se manifestando contra o racismo e apoiando o ex-Flamengo, o empresário pediu desculpas.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, Vinicius Júnior também repudiou os ataques e ressaltando que não iria parar de dançar. Apesar de não ter balançado a rede no clássico madrileno, o atacante do Real dançou em comemoração do tento marcado pelo compatriota Rodrygo. O caso ganhou tanta repercussão que até o prefeito da capital espanhola, José Luis Martínez-Almeida, se manifestou. “Não tem cabimento, não só em um espetáculo esportivo, mas em nenhum estado da vida, claro. Além disso, acredito que o que deve se feito é identificar essas pessoas que os proferiram, porque entendo que não são dignos, nem merecedores de poder entrar em um estádio”, disse Almeida. “A mim, me envergonha que houve torcedores do Atlético de Madrid que foram capazes de proferir este tipo de insultos racistas”, completou o mandatário de Madri. Até o momento, no entanto, o Atlético não soltou qualquer nota de repúdio sobre o caso do último domingo.