Vinícius Junior diz estar alcançando seu melhor nível na temporada

EFE/Kiko Huesca Vinicius Jr.



Destaque do Real Madrid nesta quinta-feira (6) , apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Rei para o Real Sociedad, o atacante Vinícius Junior acredita que esteja atravessando seu melhor momento com a camisa merengue na atual temporada.

“Estou alcançando meu melhor nível como na temporada passada. Espero que entendam minhas lesões. Zidane sempre me deu a confiança de que preciso, me dando oportunidades”, afirmou o brasileiro, que deu o passe para o gol de Rodrygo na derrota de 4 a 3, no Santiago Bernabéu.

“Não estávamos bem e o Real Sociedad joga um bom futebol. Era um único jogo e ficou complicado para nós. É difícil, estávamos invictos em casa. Era o único jogo que não podíamos perder e perdemos. O melhor é que continuamos tentando até o fim”, analisou.

A imprensa espanhola vem especulando a possibilidade de Vinícius ser companheiro de Neymar na próxima temporada no Paris Saint-Germain. Algo que prontamente rechaçado pelo jogador do Real. “Não há nenhuma possibilidade (de saída). Eu quero continuar em Madri”, afirmou.

*Com informações da EFE