Bélgica convoca a seleção para a Copa com Courtois, De Bruyne e Lukaku; confira a lista

Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. A estreia da equipe será no dia 15 de junho, contra os egípcios.

EFE Kevin De Bruyne, meio-campista da Bélgica



O técnico da seleção da Bélgica, Rudi Garcia, divulgou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho), com a presença dos veteranos Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e do Romelu Lukaku.

A Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. A estreia da equipe será no dia 15 de junho, contra os egípcios.

No Mundial de 2022, no Catar, os ‘Diabos Vermelhos’ foram eliminados na primeira fase, quatro anos depois do histórico terceiro lugar na Copa da Rússia.

Confira os convocados

Goleiros

Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP);

Sanne Lammens (Manchester United/ING);

Mike Penders (Strasbourg/FRA)

Defensores

Timothy Castagne (Fulham/ING);

Zeno Debast (Sporting Lisboa/POR);

Kony De Winter (Milan/ITA);

Brandon Mechele (Club Brugge/BEL);

Thomas Meunier (Lille/FRA);

Nathan Ngoy (Lille/FRA);

Joachim Seys (Club Brugge/BEL);

Arthur Theate (Eintracht Frankfurt/ALE);

Maxim De Cuyper (Brighton/ING)

Meio-campistas

Kevin De Bruyne (Napoli/ITA);

Youri Tielemans (Aston Villa/ING);

Amadou Onana (Aston Villa/ING);

Nicolas Raskin (Rangers/ESC);

Axel Witsel (Girona/ESP);

Hans Vanaken (Club Brugge/BEL)

Atacantes

Romelu Lukaku (Napoli/ITA);

Jeremy Doku (Manchester City/ING);

Leandro Trossard (Arsenal/ING);

Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA);

Diego Moreira (Estrasbourg/FRA);

Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA);

Dodi Lukebakio (Benfica/POR);

Alexis Saelemaekers (Milan/ITA)

Por que Lukaku foi convocado?

Apesar da qualidade, a convocação de Lukaku foi uma supresa para alguns, já que o atleta está “atualmente fora de forma”. Passando por problemas físicos e espaço em seu clube, o Napoli, Lukaku (33 anos) tem apenas 69 minutos em campo desde o início do ano.

“Romelu está recuperado, mas está sem ritmo de jogo e não tenho certeza de que ele possa ser titular nos jogos. Mas ele é o nosso melhor atacante, o maior artilheiro da história da Bélgica”, com 89 gols em 124 jogos, explicou Garcia em entrevista coletiva.

“Temos cinco semanas para colocá-lo em forma, para que, pouco a pouco, possamos vê-lo capaz de ajudar a equipe”, acrescentou o treinador dos ‘Diabos Vermelhos’.

*Com informações da AFP