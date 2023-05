Vinicius Júnior faz golaço, mas Real Madrid cede empate ao Manchester City na semi da Liga dos Campeões 

Brasileiro acertou um lindo chute de fora da área, mas viu De Bruyne igualar na mesma moeda; decisão da vaga acontece na próxima quarta-feira, 17

Thomas COEX / AFP Vinicius Júnior tenta escapar da marcação no duelo entre Real Madrid e Manchester City



Real Madrid e Manchester City empataram em 1 a 1 nesta terça-feira, 9, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela primeira semifinal da Liga dos Campeões 2022/23. Protagonista da equipe espanhola na temporada, o atacante brasileiro Vinicius Júnior abriu o placar com um golaço na etapa inicial. No segundo tempo, entretanto, o meio-campista belga Kevin De Bruyne respondeu da mesma moeda. Com o resultado, a definição do finalista fica completamente aberta para o segundo jogo, marcado para a próxima quarta-feira, 17, no Etihad Stadium. O vencedor da partida na Inglaterra enfrentará na decisão Milan ou Inter de Milão. Em caso de nova igualdade, a disputa irá para os pênaltis.

Mesmo atuando como visitante, o Manchester City conseguiu se impor no Bernabéu, controlando a posse e criando oportunidades claras de gol. Artilheiro do time, Erling Haaland teve duas chances, mas parou no arqueiro Thibaut Courtois. A superioridade era tão grande que os ingleses chegaram a ficar mais de 70% do tempo com a bola. Aos poucos, porém, o Real Madrid foi entrando no jogo e mostrou sua eficácia. Aos 35 minutos, brilhou a estrela de Vinicius Júnior, o principal jogador da equipe madrilena na temporada. De fora da área, o brasileiro acertou uma bomba, sem chances de defesa para o compatriota Ederson. Assim, a etapa inicial terminou com sete finalizações, sendo seis dos britânicos. Apenas a espanhola balançou as redes.

No retorno do intervalo, City voltou em cima e incomodou com De Bruyne e Haaland, que mais uma vez foram superados por Courtois. O Real, porém, novamente se encontrou durante a partida, ganhando mais duelos no meio-campo e incomodando com seu ataque formado também por Benzema e Rodrygo. Quando os madrilenos pareciam mais próximos de ampliar a vantagem, um craque do conjunto de Manchester apareceu. Aos 21 minutos, De Bruyne recebeu de Gundogan a encheu o pé de fora da área, acertando o canto de Courtois. No fim, o Real retomou o controle do duelo, mas pecou nas conclusões e não construiu vantagem em sua casa.