Vampeta critica Paulinho e diz que Luxemburgo chegou no Corinthians ‘fazendo merd*’

Comentarista do Grupo Jovem Pan criticou o treinador por tirar Yuri Alberto da equipe titular do Timão

Reprodução/Jovem Pan Vampeta criticou o Corinthians durante o programa 'Bate-Pronto', da Jovem Pan



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, reprovou o desempenho do Corinthians no empate contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, no fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o programa “Bate-Pronto”, o ex-jogador afirmou que o Timão “saiu no lucro” e criticou especificamente o meio-campista Paulinho, que entrou no final do jogo. “O Paulinho ficou perdidinho depois da lesão. Eu não sei em qual posição ele joga. Isso foi questionado até ontem na coletiva do Luxemburgo… Então, o resultado foi ruim? Não, era para ter perdido”, disse o Velho Vamp. O profissional da JP ainda disparou críticas a Vanderlei Luxemburgo. Segundo o comentarista, o treinador “fez merd*” ao colocar Yuri Alberto no banco de reservas diante do Leão. “O Vanderlei chegou mexendo com uma cobra com veneno. É o que eu digo: quando está desempregado, é tranquilo e mantém a humildade. Quando está empregado, já chega fazendo merd*. Já quer brigar com o principal jogador. Tira o Róger Guedes também então! O Yuri Alberto se entrega. Você não pode, no seu terceiro jogo, sacar o principal jogador. O Luxemburgo sempre gosta de arrumar alguma treta”, acrescentou.