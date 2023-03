Vinicius Júnior recebe ofensas racistas e até ameaças de morte durante clássico com o Barcelona 

Torcedores do time catalão chamaram o brasileiro de ‘macaco’ em partida realizada no Camp Nou

EFE/ Siu Wu Vinicius Júnior tenta passar pela marcação de Ronald Araújo durante Barcelona x Real Madrid



Vinicius Júnior voltou a sofrer ofensas racistas durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid, na noite do último domingo, 19, no Camp Nou, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o portal “Movistar Plus”, torcedores do time catalão chamaram o brasileiro de “macaco, filho da put*” durante o confronto. Além disso, o atacante da equipe madrilena ainda recebeu ameaças de morte. Enquanto o clube da capital visitante vencia a partida, foi possível escutar o cântico “morra, Vinicius”. Acompanhe ao final da matéria. O Real abriu o placar com gol contra de Ronald Araújo, justamente em jogada tramada pelo ex-Flamengo. Sergi Roberto e Kessié, entretanto, viraram o placar e encaminharam o título para os blaugranas. Restando 12 rodadas para o fim da liga nacional, o Barça tem 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Real. Pela Copa do Rei, os rivais voltam a se enfrentar no dia 5 de abril, novamente no Camp Nou, pelo duelo de volta. No primeiro embate, o conjunto treinado por Xavi Hernández ganhou por 1 a 0, também com tento de Kessié, em pleno Santiago Bernabéu,