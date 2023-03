Nos acréscimos, Barcelona vence o Real Madrid e fica próximo de título na La Liga

Culés têm 12 pontos de diferença para o rival, segundo colocado na tabela, mesmo faltando 12 rodadas para o fim do campeonato

EFE/Toni Albir Elenco culé comemorou muito a vitória, assim como uma final do campeonato



O El Clasico da 26ª rodada do Campeonato Espanhol, disputado neste domingo, 19, foi bastante movimento. No Camp Nou, o Barcelona marcou nos acréscimos e venceu o Real Madrid por 2 a 1. O Barcelona começou melhor e teve três grandes chances antes dos dez minutos. Mas quem abriu o placar foi o time merengue. Aos oito minutos, Vinicius Jr. cruzou na esquerda, a bola bateu na cabeça de Araujo e entrou no gol. O Barça não se intimidou e se manteve em cima, até que no fim do primeiro tempo, Sergi Roberto empatou. Na volta do intervalo, o nível caiu um pouco e só aos 35 minutos um momento de emoção. Asensio balançou as redes, mas o VAR anulou o lance por impedimento. Mas o jogo não tinha acabado. Nos acréscimos, Kessie recebeu sozinho e chutou para o gol, recolocando o Barça em vantagem por 2 a 1. O resultado mantém os culés na liderança e os merengues em segundo. Faltando 12 rodadas para o fim da La Liga, os rivais estão com 12 pontos de diferença e a vitória culé era indicativo de que o Real não brigaria mais pelo título.