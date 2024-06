Vinícius Júnior se torna primeiro brasileiro a marcar duas vezes em final da Champions

Jogador marcou pela primeira vez em 2022, na disputa contra o Liverpool, e neste sábado (1), contra o Borussia Dortmund

INA FASSBENDER / AFP Vini. Jr comemora gol marcado na final da Champions de 2024



O gol marcado por Vinícius Júnior neste sábado (1), que confirmou a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, tornou o jogador o primeiro brasileiro a marcar duas vezes em final de Champions League. A primeira vez que o brasileiro tinha marcado foi em 2022, quando o time de Madri venceu o Liverpool por 1 a 0. O jogador também conquistou pela segunda vez a final da Champions, com apenas 23 anos, e é cotado como um dos favoritos para ser indicado ao Bola de Outro. O gol feito contra o Borussia fez Vini Jr. ultrapassar Messi, como o mais novo a conseguir o feito. Em 2011 o argentino fez o seu segundo e último gol em uma decisão do torneio, contudo ele estava mais próximo dos 24 anos. O brasileiro é apenas o quinto jogador diferente do Real Madrid a atingir tal marca, ao lado de Cristiano Ronaldo, Bale, Raúl González e Sergio Ramos. Durante toda a fase mata-mata da competição, Vinicius Junior esteve diretamente envolvido em 22 gols, sendo 11 gols e 11 assistências. A vitória conquistada pelo time merengue, fiz ele se isolar ainda mais na lista de campeões da Champions. São 15 títulos conquistados. O segundo colocado tem apenas 7. O Real Madrid derrotou o Dortmund por 2 a 0 neste sábado com gols de Carvajal e Vini. Jr. Ambos só saíram no segundo tempo, depois de um jogo parcialmente dominado pelos alemães.