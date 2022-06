Watford cancela amistoso contra seleção do Catar depois de protestos da torcida

Grupos repudiaram a violência contra a mulher e contra a comunidade LGBTQIA+ no país que receberá o Mundial

Reprodução/ Twitter @WatfordFC Watford já começou sua preparação para a temporada 2022/23



O clube inglês Watford cancelou um amistoso contra a seleção do Catar depois que torcedores protestaram contra o histórico de direitos humanos no país do Oriente Médio. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira, 27. Os grupos ‘Women of Watford’ e ‘Proud Hornets’ encabeçaram os protestos e pediram para que o Watford “demonstrasse seu apoio a todos os direitos humanos, a comunidade LGBTQIA+ e os direitos das mulheres” durante o jogo. O porta-voz do clube disse para a mídia britânica. “O jogo nunca foi finalizado e ficou bem claro que este não era um jogo para se jogar”, informou. Segundo a Associação de Futebol do Catar (QFA) houve diversas ofertas para amistosos com a seleção, mas o Watford não estava entre as partidas marcadas. O Catar receberá a Copa do Mundo de 2022 e vem recebendo muitas críticas por considerar a homossexualidade ilegal e passível de prisão. O governo já informou que não tolerará manifestações homossexuais durante o Mundial.