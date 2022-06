Gareth Bale é anunciado como novo reforço do Los Angeles FC

Na equipe norte-americana, o galês terá a companhia do zagueiro italiano Giorgio Chiellini, que deixou a Juventus recentemente, além do atacante mexicano Carlos Vela, ex-Arsenal

Divulgação/Twitter/@LAFC Bale foi anunciado como novo reforço do Los Angeles FC



O meia-atacante Gareth Bale, multicampeão no Real Madrid, foi anunciado na tarde desta segunda-feira, 27, como novo reforço do Los Angeles FC (Estados Unidos), time que joga a MLS. Depois de encerrar seu vínculo com o clube espanhol, o galês ficou livre no mercado do futebol e assinou contrato com os estadunidenses até a metade de 2023 – o acordo prevê a prorrogação do vínculo por mais uma temporada. Na equipe norte-americana, o badalado jogador terá a companhia do zagueiro italiano Giorgio Chiellini, que deixou a Juventus recentemente, além do atacante mexicano Carlos Vela, ex-Arsenal.

“Estou extremamente empolgado com essa mudança para o LAFC”, disse Bale, em entrevista ao canal do clube. “Este é o lugar certo para mim e minha família e o momento certo da minha carreira, e mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe e me preparar para ganhar mais troféus em Los Angeles”, acrescentou. Atualmente com 32 anos, o meia-atacante foi revelado pelo Southampton e se destacou no Tottenham. Em 2013, ele trocou o futebol inglês pelo espanhol, aceitando uma proposta do Real Madrid. No Santiago Bernabéu, ele ganhou cinco edições da Liga dos Campeões, quatro do Mundial de Clubes e três do Espanhol. Apesar disso, perdeu espaço na equipe madrilena nos últimos anos, deixando a equipe sem deixar saudades nos torcedores.

“Gareth é um dos jogadores mais dinâmicos e empolgantes de sua geração”, disse o co-presidente e gerente geral da LAFC, John Thorrington. “Adicionar um jogador que traz o seu talento e experiência ao mais alto nível é uma oportunidade incrível para melhorar o nosso Clube. Sou grato à equipe de gestão de Gareth que ajudou a fazer isso acontecer. É claro que Gareth está altamente motivado para continuar a ganhar troféus e estamos felizes por ele ter feito a escolha de se juntar ao LAFC e ajudar a nos liderar em nosso objetivo final de vencer campeonatos”, acrescentou o líder do clube que busca seu primeiro troféu da MLS.