Willian brilha em estreia, e Arsenal bate Fulham na abertura do Campeonato Inglês

Atacante brasileiro foi eleito o melhor da partida na vitória dos Gunners por 3 a 0

EFE/EPA/Ben Stanstall Willian chegou ao Arsenal nesta temporada e assinou contrato de 3 anos



O Arsenal, com grande atuação do meia Willian, passou neste sábado pelo recém-ascendido Fulham por 3 a 0, em jogo disputado no estádio Craven Cottage, que marcou o pontapé inicial da temporada 2020-2021 do Campeonato Inglês. O time comandado pelo espanhol Mikel Arteta abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo, graças a gol do atacante francês Alexandre Lacazette. Na etapa complementar, apareceram bem dois reforços dos ‘Gunners’, o zagueiro Gabriel, ex-Avaí e que foi contratado junto ao Lille para esta temporada, balançou a rede aos 4 da etapa complementar, de cabeça, após escanteio cobrado por Willian. O ex-Corinthians, oito minutos depois, ainda fez lançamento na medida para o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que finalizou com muita categoria para fechar o marcador.

Willian, que deixou o campo aos 31 do segundo tempo, para dar lugar para o atacante marfinense Nicolas Pépé, de acordo com o site da Premier League, que organiza a competição, foi eleito o craque da partida. A abertura do campeonato no Craven Cottage ainda foi marcada por uma situação inusitada, já que dois jogadores do Arsenal, o meia espanhol Dani Ceballos e o atacante inglês Eddie Nketiah de desentenderam, discutiram e trocaram empurrões ainda no aquecimento.

*Com Agência EFE