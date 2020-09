De Bruyne é eleito o melhor atleta da temporada no futebol inglês

Essa é a primeira vez que um jogador do Manchester City é eleito na votação

O Sindicato dos jogadores da Inglaterra (PFA) anunciou nesta terça-feira a eleição do belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, como melhor jogador da temporada no Campeonato Inglês. Na eleição, onde os próprios atletas votam, o jogador superou o companheiro de equipe Raheem Sterling, e quatro representantes do campeão Liverpool: Van Dijk, Alexander-Arnold, Henderson e Mané.

“Que os seus companheiros e os adversários em campo votem em vocês é algo incrível. Talvez seja estranho eu ser o primeiro do City a vencê-lo, levando em conta a grande quantidade de jogadores que passaram por aqui”, comentou o meia. O City terminou o Campeonato Inglês 18 pontos atrás do Liverpool.

Essa é a primeira vez que um jogador do time recebe o prêmio, que é entregue desde 1974. Nem mesmo nas conquistas recentes o clube teve alguém como o mais votado. Alexander-Arnold ficou com o prêmio de melhor jogador jovem, enquanto entre as mulheres, Beth England, campeã inglesa e da Copa da Liga pelo Chelsea, foi a melhor.