Zagueiro da Juventus é diagnosticado com coronavírus

Juventus Zagueiro Daniele Rugani permanecerá em isolamento



O zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, foi diagnosticado com coronavírus. O positivo para a Covid-19 foi informado pelo clube em nota divulgada nesta quarta-feira, 11.

A Juventus informa que Rugani não está apresentando sintomas, e que está providenciando todo o procedimento de isolamento exigido pelo governo italiano, incluindo dos jogadores e demais funcionários que tiveram contato com ele.

Até o momento, o clube não divulgou como será a quarentena, nem quais jogadores ou funcionários permanecerão em isolamento.

Arsenal

Na noite da última terça, 10, o Arsenal informou que todos seus jogadores ficariam em isolamento após a confirmação do diagnóstico do presidente do Olimpiakos, Evangelos Marinakis. As duas equipes se enfrentaram em 27 de fevereiro.