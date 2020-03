Jogadores do Arsenal entram em quarentena; jogo contra City é adiado

NEIL HALL/EFE Time do Arsenal deve ficar em quarentena até a próxima quinta-feira



A partida entre Arsenal e Manchester City, que estava agendada para esta quarta-feira, 11, também sofrerá os reflexos do coronavírus, e não irá acontecer. A direção do clube londrino decidiu colocar todos os jogadores – incluindo os brasileiros David Luiz, Gabriel Martinelli e o dirigente Edu Gaspar – em quarentena, foi tomada porque alguns membros da comissão técnica tiveram contato recente com Evangelos Marinakis, presidente e dono do Olimpiakos, diagnosticado com a doença.

“O conselho médico que recebemos é que o risco de nossos jogadores desenvolverem o vírus é extremamente baixo. Entretanto, estamos seguindo estritamente as orientações do governo para pessoas que tiveram contato com infectados pelo vírus. Por isso, ficaremos isolados pelo período de 14 dias, a contar do último contato que tivemos”.

O período de quarentena se encerrará já nesta quinta, já que o contato aconteceu no último dia 27, quando o Arsenal enfrentou o Olimpiakos no mata-mata da Liga Europa. “Por consequência, os jogadores não estarão disponíveis para o jogo desta noite, contra o Manchester City”, completou o clube no comunicado. Não foi informado se algum jogador apresenta sintomas.

O jogo contra o Manchester se refere à 28ª rodada do Campeonato Inglês, e já havia sido adiado uma vez. Agora, não há data definida para o confronto.