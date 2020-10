Zidane comenta polêmica entre Benzema e Vinicius Jr. no Real Madrid; confira

O francês pediu para o lateral Mendy não tocar a bola para o brasileiro

Rodrigo Jiménez/EFE Zinédine Zidane é o atual treinador do Real Madrid



Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo os atacantes Karim Benzema e Vinicius Júnior. No empate com o Borussia Monchengladbach, válido pela Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, o francês chegou a pedir para o lateral-esquerdo Mendy não tocar a bola para o brasileiro, que estaria “jogando contra” o próprio time. Hoje, no entanto, o técnico minimizou o caso e valorizou o espírito a “energia” dos jogadores.

“O mais importante é que fique claro e que os atletas conversem entre si. Isso sempre aconteceu no campo, onde muitas coisas são ditas, mas ficam por lá. Somos uma equipe e precisamos de nossa energia para outras coisas. É bom que isso aconteça de vez em quando, porque significa que estamos vivos. Eles conversaram e pronto”, disse Zidane durante entrevista coletiva, antes do jogo diante do Huesca, marcado para o próximo sábado, 31, pelo Campeonato Espanhol.

O Real Madrid está em situação delicada na Liga dos Campeões da Europa. Com apenas um ponto somado, o time madrileno é o lanterna da Chave B e enfrenta a Inter de Milão, em casa, na próxima semana, em partida que acontecerá pela terceira rodada da Champions League.