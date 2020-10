‘Messi é como Harry Potter’, diz ex-jogador após vitória do Barcelona sobre a Juventus

Ex-atacante da seleção italiana exaltou o craque do Barça; veja declaração

Reprodução/Barcelona Lionel Messi durante vitória do Barcelona contra a Juventus



Lionel Messi foi a grande estrela do Barcelona na vitória contra a Juventus, na tarde da última quarta-feira, 28, pela Liga dos Campeões da Europa. O craque argentino desfilou o seu talento, comandou as ações ofensivas e “matou o jogo” ao marcar o segundo gol dos catalães, em cobrança de pênalti. Logo após o confronto, o atacante foi exaltado pel ex-jogador Christian Vieri, comentarista que marcou época no futebol italiano. No entendimento do italiano, o astro do Barça é como o personagem “Harry Potter”.

“Ele é um bruxo, ele é o Harry Potter do futebol e quando ele parar de jogar, vou jogar minhas televisões fora. Não vou trabalhar mais na TV, vou assistir Netflix, chega! Porque quando ele se aposentar, não terá mais nada para assistir. Quando você tem um número 10 assim, é uma loucura. Pena que não havia torcida no estádio, eles deveriam ver um time assim”, comentou Vieri.

Ex-jogador da seleção italiana, Vieri ainda comentou que o Barcelona poderia ter goleado a Velha Senhora em pleno Allianz Stadium. “Foi um Barcelona incrível. Podiam ter feito seis ou sete gols facilmente, eles jogaram muito bem. Não sei como perderam contra o Real Madrid, mas se olharmos só o jogo contra a Juventus, vamos dizer que não podem perder contra ninguém. Como eles jogaram! Cada jogo é diferente, mas o Barcelona que eu vi e todos viram foi simplesmente incrível”, completou.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 6 pontos, manteve os 100% de aproveitamento e se isolou na liderança da chave G. A Juve, por sua vez, segue com 3 pontos, na vice-liderança do grupo. Dínamo de Kiev e Ferencváros têm um ponto a cada e ocupam as últimas posições.