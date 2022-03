Gabi Portilho, do Corinthians, é convocada para a seleção brasileira no lugar de Marta

A camisa 10 da seleção sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará seis meses fora dos gramados

Reprodução / Rodrigo Gazzanel Atacante do Corinthians estreia na seleção brasileira feminina aos 26 anos



A atacante do Corinthians, Gabi Portilho, foi convocada nesta segunda-feira, 28, para defender a seleção brasileira feminina em amistosos de abril. A jogadora de 26 anos entra no lugar de Marta, que se lesionou em seu clube, o Orlando Pride, dos Estados Unidos. A camisa 10 da seleção teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA) e passará por cirurgia, ficando seis meses longe dos gramados e de fora da Copa América feminina que acontece no meio do ano. Gabi estreia com a seleção amarelinha e estará com a equipe para os jogos contra a Espanha, no dia 7 de abril, em Alicante (ESP), e contra a Hungria, em San Pedro del Pinatar, no dia 11 de abril. Os amistosos são preparatórios para a Copa América, que acontece na Colômbia, entre os dias 8 e 30 de julho. O Brasil é o maior campeão, com sete títulos em oito edições.