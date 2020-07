Gabigol chama Jorge Jesus de ‘pai’ e se despede do técnico: ‘Eu te amo’

O jogador exaltou o português, classificado por ele como “o melhor”, agradecendo pelo período em que trabalharam juntos no Flamengo

Reprodução Gabigol e Jorge Jesus brilharam trabalhando juntos no Flamengo



Artilheiro do Flamengo na passagem de cerca de 13 meses de Jorge Jesus pelo clube, o atacante Gabriel Barbosa se despediu do treinador com um breve texto publicado no Instagram. O jogador exaltou o técnico português, classificado por ele como o “pai” e “o melhor”, agradecendo pelo período em que trabalharam juntos. “Mister, Jorge, pai, coroa bonitão. Me despeço de você, mas pode ter certeza que na minha cabeça e no meu coração você sempre vai estar! Tivemos momentos lindos, tristes. Mas, sempre com a fome de vencer e de trabalhar para ser o melhor, e você é o melhor do maior clube do Brasil! Vai com Deus e ganhe porque você é isso! Vencer, vencer, vencer! Eu te amo!”, escreveu.

Na última sexta-feira, 17, após um encontro entre Jesus e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, o clube comunicou a decisão do treinador de sair da equipe para assumir o comando do Benfica. Ele tinha contrato até o meio de 2021 com o time carioca.

Sob o comando de Jesus, o Flamengo, com Gabigol como artilheiro, venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2019, e a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca em 2020. O atacante marcou 39 gols tendo o treinador português à frente do time. A diretoria do Flamengo agora busca um substituto para Jesus visando o início do Campeonato Brasileiro – a estreia do time será no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, diante do Atlético-MG, no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo