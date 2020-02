Gabigol e Rafinha voltam a provocar o Palmeiras: ‘Não tem Mundial’

MAURICIO ALMEIDA/AM PRESS & IMAGES/ESTADÃO Gabriel Barbosa é atacante do Flamengo



O elenco do Flamengo tirou a noite da última quinta-feira para comemorar os três títulos conquistados (Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara) nos últimos dez dias. Em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Rafinha e Gabriel Barbosa aproveitaram o momento para zoar o Palmeiras mais uma vez.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a dupla de flamenguistas puxando o coro: “O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial.”

A cutucada do time do Flamengo ao Palmeiras não é inédita. Na festa de celebração do título da Libertadores de 2019, parte do plantel também brincou da mesma forma com o rival paulista.

Oh, meu Mengão, eu gosto de você! pic.twitter.com/wBz65eSLi2 — Fla Galaxy (@FlaGalaxy) February 28, 2020