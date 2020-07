Gabigol se vê pronto para retornar à Europa, exalta Jorge Jesus e mira seleção brasileira

Artilheiro do Flamengo, Gabriel Barbosa atribuiu sua evolução ao período trabalhando com o Mister

Gabriel Barbosa está em grande fase desde a temporada passada, quando conduziu o Flamengo aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Em 2020, o atacante manteve o bom momento, sendo considerado o melhor jogador do Campeonato Carioca. Por isso, em entrevista ao jornal “AS”, da Espanha, o artilheiro do Rubro-Negro não teve a menor dúvida ao ser perguntado se estava preparado para retornar ao futebol europeu. “A opção de ir para a Europa vai chegar no momento certo, quando for bom para mim e para o Flamengo. Hoje sinto que estou muito mais preparado para enfrentar os desafios profissionais e pessoais de uma mudança de país”, declarou Gabigol, que teve passagens apagadas por Benfica e Inter de Milão.

O atacante do Flamengo atribuiu a sua evolução ao bom trabalho realizado por Jorge Jesus, técnico que liderou o time nas conquistas recentes e que acabou deixando o Rio de Janeiro para comandar o Benfica. No entendimento de Gabriel Barbosa, ele passou a entender melhor o jogo após ser treinado pelo Mister.

“Jorge Jesus me ajudou muito na minha forma de pensar e executar. O futebol é um jogo de 11, e precisamos ter esse conhecimento, pois, com essa maturidade, pude me converter em um jogador completo, tomando sempre a decisão correta para o bem coletivo”, comentou o atleta, que falou sobre o objetivo de continuar sendo chamado por Tite para defender o Brasil. “A seleção brasileira é um alvo. Fui convocado antes da pandemia e continuarei trabalhando duro para retornar.”

Na conversa com o periódico espanhol, Gabriel Barbosa também exaltou o futebol de Reinier, jovem de 18 anos que foi revelado no Ninho do Urubu e contratado pelo Real Madrid no início do ano. “É um garoto com muito talento e que nos ajudou muito no ano passado, apesar da pouco idade. Estou seguro de que tem todo o necessário para triunfar na Europa. O Real Madrid fez um bom investimento e vai colher os frutos no futuro”, destacou.