Galvão Bueno passa bem após cirurgia e segue escalado para narrar a Copa

A expectativa é que no período de cinco a sete dias após a cirurgia, o narrador já possa retomar as atividades, mas a data da alta ainda não foi informada

Reprodução/Youtube/Galvão Bueno Galvão Bueno



O narrador Galvão Bueno passa bem após passar por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco neste sábado (23). De acordo com sua assessoria, o lendário narrador “passa bem e segue em recuperação, sob acompanhamento médico”.

“Na manhã deste sábado, o narrador Galvão Bueno passou por uma cirurgia eletiva para correção de uma hérnia de disco. O procedimento, realizado com sucesso, já foi concluído e tudo correu dentro do esperado”, diz a nota.

Galvão está internado no Hospital Albert Einstein. A expectativa é que no período de cinco a sete dias após a cirurgia, o narrador já possa retomar as atividades. Ele vinha reclamando de dores e externou o desconforto durante o programa Galvão FC, na última segunda-feira.

“Em breve dará início ao processo de recuperação com fisioterapia ainda no hospital. A previsão de alta será informada nos próximos dias”, informou a assessoria de Galvão.

O SBT deve ter Galvão Bueno no comando de 10 das suas 32 partidas transmitidas durante o Mundial. O narrador ficará a cargo dos jogos envolvendo a seleção brasileira, além da abertura, entre México e África do Sul no dia 11 de junho, e da final, em 19 de julho. As demais serão lideradas por Tiago Leifert.

Galvão participa da transmissão de Copas do Mundo desde 1974. Em 2026, estará em seu 14º Mundial. O narrador afirmou ao Estadão em fevereiro que esta será sua última Copa.

“O desafio e o prazer são muito bonitos. Trabalhar na emissora do Silvio Santos. Estão me tratando muito bem. É um ambiente diferente e que vale a pena. Não sei o que vou falar depois, mas provavelmente será minha última Copa”, afirmou na ocasião.