Flamengo e Palmeiras fazem grande jogo pelo Brasileiro; veja onde assistir

Equipes se enfrentam no Maracanã em disputa direta pelas primeiras posições da tabela; jogo ocorre às 21h deste sábado (23)

Filipe Reveles/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro



Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre o líder e o vice-líder da competição é o primeiro desde a final da Copa Libertadores, ocorrida em 29 de novembro do ano passado.

O Palmeiras ocupa a primeira colocação com 35 pontos, quatro a mais que o Flamengo, que está em segundo lugar e tem um jogo a menos no campeonato. O time paulista vem de três empates seguidos no Brasileirão e busca estabilidade após derrota na Libertadores para o Cerro Porteño.

Já o Flamengo chega para a partida após vencer o Estudiantes e assegurar a liderança de seu grupo na Libertadores. A equipe aposta no desempenho do atacante Pedro, que marcou gols nos últimos dois compromissos. O jogador possui um histórico de oito gols em 15 partidas contra o Palmeiras vestindo a camisa rubro-negra.

Onde assistir

A Jovem Pan transmite Flamengo x Palmeiras com o áudio no Youtube da emissora. A transmissão começa às 20h (horário de Brasília).

Além da Jovem Pan, o duelo terá a transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (Pay-pew-view).