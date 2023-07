Gary Medel polemiza em apresentação no Vasco: ‘É o segundo maior clube do Brasil’

Chileno chega com a missão de dar mais bagagem ao elenco do Gigante da Colina e tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Reprodução/Daniel Ramalho/Vasco da Gama Gary Medel assinou com o Vasco até o fim de 2024



O meio-campista chileno Gary Medel foi apresentado como novo reforço do Vasco, nesta quinta-feira, 13. Ídolo do seleção chilena, o veterano chega com a missão de dar mais bagagem ao elenco do Gigante da Colina e tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O volante, porém, já cometeu o primeiro deslize com a camisa da equipe carioca. Em conversa com jornalistas, o jogador disse que o Cruz-Maltino é o segundo maior clube do país, sem especificar quem seria o primeiro. “Obviamente, o Vasco é um clube muito grande. É o segundo maior do Brasil. Estou muito contente, muito feliz com esta nova experiência. Os torcedores são intensos, gostam de ganhar. Gostam de jogadores que se entregam 100%. Acredito que vou apresentar exatamente o que querem os torcedores”, disse o atleta de 35 anos.

Medel assinou com o Vasco até o fim de 2024. Na conversa com a imprensa, o jogador explicou que aceitou a proposta do clube carioca porque gostaria de jogar numa liga competitiva. “Obviamente, em comparação com a liga chilena, a liga brasileira está em um nível muito mais alto. Uma competição muito competitiva, de alto nível. E o que mais quero é competir em alto nível como no futebol brasileiro e na seleção chilena. Obviamente o Vasco está em um momento complicado. Mas trabalhando e dando o melhor de cada um, as coisas podem mudar. O clube é muito grande e merece estar em uma melhor posição. Com ajuda dos torcedores, vamos reverter essa situação”, declarou.

Medel iniciou sua trajetória profissional com a camisa da Universidad Católica. Depois defendeu Boca Juniors, Sevilla, Cardiff (do País de Gales, mas que joga no futebol da Inglaterra), Inter de Milão e Besiktas, da Turquia. Em sua trajetória por clubes, Medel não levantou nenhum troféu em campeonatos. Apenas faturou prêmios individuais. Suas maiores conquistas são as edições de 2015 e 2016 da Copa América com a camisa da seleção chilena.