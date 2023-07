Vídeo mostra preparador do Universitario imitando macaco em direção à torcida do Corinthians; assista 

Uruguaio Sebastian Avellino Vargas está preso desde a última terça-feira, 11

Reprodução/Twitter/@OMarcio_Reis Preparador físico do Universitario imitou macaco em direção aos torcedor do Corinthians



Uma câmera de segurança da Neo Química Arena flagrou o uruguaio Sebastian Avellino Vargas, preparador físico do Universitario (Peru), fazendo um gesto racista em direção à torcida do Corinthians logo após o duelo disputado nesta terça-feira, 11, pela repescagem da Copa Sul-Americana. Nas imagens, é possível ver o profissional imitando um macaco enquanto responde a provocações dos corintianos. O vídeo (veja abaixo) foi encaminhado para a Polícia Civil, que está investigando o caso. Na tarde da quarta-feira, 12, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu converter a prisão do profissional em flagrante para preventiva. Tanto Avellino quanto o clube negam qualquer ato racista. “Repudiamos esse tipo de humilhação por parte das autoridades brasileiras que pretendem, sem nenhuma prova, realizar prisões arbitrárias”, diz a nota do clube peruano. Na próxima terça-feira, 19, Corinthians e Universitario voltam a se enfrentar em Lima. Como ganhou por 1 a 0, o Timão precisa de apenas um empate para avançar às oitavas de final.