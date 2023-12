Germán Cano, do Fluminense, é eleito ‘Rei da América’ por jornal uruguaio

O artilheiro tricolor conquista o tradicional prêmio pela primeira vez e tornou-se o jogador mais velho a alcançá-lo, aos 35 anos de idade

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Germán superou Romário, Enzo Francescoli e Juan Sebastián Verón



O argentino Germán Cano foi eleito, neste domingo, 31, o novo “Rei da América” após ser o mais votado na 38ª edição da tradicional pesquisa do jornal uruguaio “El País”, que elege o melhor jogador que atua na América do Sul na temporada. O atacante do Fluminense venceu com 67% ao obter 167 votos e superou os uruguaios Luis Suárez (40) e Nicolás de la Cruz (8). O artilheiro tricolor conquista o tradicional prêmio pela primeira vez e tornou-se o jogador mais velho a alcançá-lo – 35 anos de idade – e superando três nomes históricos que tinham sido agraciados com um ano a menos: Romário, Enzo Francescoli e Juan Sebastián Verón. Contratado em 2022 pelo Fluminense, Germán Cano foi peça fundamental no time do Fluminense que conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história.

O camisa 14 foi o artilheiro do torneio, marcando 12 gols, sete deles entre as quartas de final e a última partida, em que a equipe brasileira derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, no Maracanã.Ele também foi o artilheiro da última edição do Campeonato Carioca, troféu que seu time conquistou ao vencer o Flamengo por 4 a 1 na decisão. Durante a pesquisa, os jornalistas também escolheram o onze melhor do continente, formado pelo goleiro Sergio Romero (Boca Juniors); os defensores Luis Advincula (Boca Juniors), Gustavo Gómez (Palmeiras), Nino (Fluminense) e Joaquín Piquerez (Palmeiras); os meias Jhon Arias (Fluminense), André (Fluminense), Nicolás de la Cruz (River Plate) e Alan Patrick (Internacional); e os atacantes Luis Suárez (Grêmio) e Germán Cano (Fluminense). O prêmio ‘Rei da América’ é atribuído pelo “El País” desde 1986 e, seu maior vencedor até o momento é o ex-atacante argentino Carlos Tévez, que o conquistou três vezes.

*Com informações da agência EFE