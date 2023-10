Goleiro brilha, LDU supera Fortaleza nos pênaltis e conquista bi da Copa Sul-Americana

Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, Domínguez defendeu três penalidades e deu o título aos equatorianos

EFE/ Raúl Martínez LDU conquistou bicampeonato da Sul-Americana



O Fortaleza sofreu um duro golpe neste sábado, 28, ao ser superado pela LDU (Equador), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai, pela final da Copa Sul-Americana 2023. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, o Leão do Pici levou a pior sobre os equatorianos ao ser derrotado por 4 a 3 nos pênaltis. Com o resultado, o clube cearense desperdiça a oportunidade de ganhar um título inédito, além de não conseguir a classificação para a Copa Libertadores da América 2024 – a vaga terá que ser conquistada via Brasileirão. Já a LDU fatura o bi da competição – a “La Tri” já havia levantando a taça em 2009.

O jogo

A primeira etapa foi bastante morna no Uruguai. Apesar de ter mais posse de bola, o Fortaleza encontrou dificuldades para superar a defesa da LDU e praticamente não incomodou. A melhor oportunidade do Leão do Pici saiu nos pés de Marinho, que invadiu a área com liberdade, mas demorou para finalizar. Sem muito poder de fogo, os equatorianos também não finalizaram com perigo. Assim, os times desceram para o intervalo com apenas dois chutes de cada lado, mas sem assustar os goleiros. Na volta do vestiário, as equipes mudaram de postura e protagonizaram um grande segundo tempo. Logo aos dois minutos, Lucero aproveitou cruzamento rasteiro de Pochettino, bateu de primeira e abriu o placar. Oito minutos depois, porém, Alzugaray limpou dois marcadores, soltou o pé e deixou tudo igual, com um belo gol. Melhor em campo, o conjunto brasileiro chegou com perigo, principalmente nos arremates de Pikachu e Bruno Pacheco – ambos pararam no arqueiro Alexander Domínguez. No fim, a LDU ainda quase virou com uma bomba de Martínez, mas João Ricardo colocou para fora.

Prorrogação e pênaltis

Os jogadores se entregaram muito no tempo extra, mas mostraram também bastante cansaço. Na primeira parte, o Fortaleza só finalizou com uma cabeçada de Tinga, por cima da meta. Confiando em seu goleiro, a LDU passou o maior período trocando passes e “cozinhando” os brasileiros. Na segunda etapa, os cearenses mostraram mais ímpeto, mas pecaram no momento da finalização novamente com Tinga e Pikachu. Para piorar, Titi sentiu uma lesão e precisou ficar em campo no “sacrifício”. Sem fôlego, os atletas não mostraram incômodo com a disputa de pênaltis. Nas penalidades, Alzugaray, Martínez, Jhojan Julio e Piovi marcaram para a LDU, enquanto apenas Thiago Galhardo, Yago Pikachu e Tinga converteram a favor do Fortaleza. João Ricardo até defendeu as batidas de Guerrero e Alvarado, mas Domínguez parou Silvio Romero, Pedro Augusto e Brítez.