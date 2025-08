Gostou da Copa América feminina? Saiba onde assistir às competições brasileiras

Segundo semestre está recheado de competições com as fases decisivas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e o início dos estaduais pelo país

MIGUEL PESSOA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

No último sábado (02), a seleção brasileira feminina conquistou seu nono título da Copa América e despertou em muitas pessoas o interesse em acompanhar a modalidade mais de perto. Aproveitando que a Copa do Mundo de 2027 será no Brasil, confira onde assistir às transmissões do futebol feminino por aqui e o calendário completo para este segundo semestre:

Campeonato Brasileiro

A primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino começou em março e terminará em setembro. A competição é dividida em fase de grupos e mata-mata. A partir do próximo sábado (09), oito equipes entram em campo para disputar as quartas de final.

A Ferroviária abre a rodada contra o São Paulo no sábado (09), às 15h30. Mais tarde, às 18h, o Bahia recebe o Corinthians. Atual campeão, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no domingo (10), às 10h30, e Bragantino e Cruzeiro fecham os jogos de ida no mesmo horário. As partidas de volta estão marcadas para os dias 16 e 17. O Brasileirão é transmitido pelo SporTV e pela TV Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Copa do Brasil

A Copa do Brasil Feminina começou em maio e terminará em novembro. Entre esta terça-feira (05) e a quinta-feira (07), acontecem os confrontos da terceira rodada. Os duelos são em jogo único e, em caso de empate, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis. As transmissões estão divididas entre os canais dos clubes no YouTube e o SporTV.

Campeonatos Estaduais

Diferentemente do futebol masculino, os campeonatos estaduais no feminino são definidos no final do ano. O Paulistão Sicredi, por exemplo, é o mais disputado e estruturado do país, com término previsto para 14 de dezembro. Em algumas regiões, como o Nordeste e o Centro-Oeste, os campeonatos começam entre setembro e outubro, devido ao número reduzido de participantes.

Já estados como Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Acre, Alagoas, Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso do Sul ainda não definiram as datas para o início das competições.

Para saber tudo sobre o futebol feminino brasileiro e internacional, continue acompanhando as notícias da Jovem Pan Esportes.