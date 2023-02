Governo da Arábia Saudita premia cada jogador do Al Hilal com R$ 694 mil por vitória sobre o Flamengo

Time saudita vai enfrentar Real Madrid ou Al Ahly na final do Mundial de Clubes

EFE/EPA/Mohamed Messara Al Hilal venceu o Flamengo na final do Mundial de Clubes



O Al Hilal fez história na última terça-feira, 7, ao ganhar do Flamengo e se classificar para a final do Mundial de Clubes 2022. Como forma de premiar os jogadores pelo feito, o ministério dos Esportes da Arábia Saudita decidiu dar 500 mil riais sauditas (R$ 694 mil) para cada atleta. “Sinceros agradecimentos à sua alteza real, príncipe Abdulaziz pela iniciativa de parabenizar e recompensa financeiramente os campeões após a classificação histórica para a final”, escreveu o diretor do clube, Fahad Alotaib. Primeiro time saudita a chegar numa decisão, o Al Hilal espera o vencedor de Real Madrid x Al Ahly (Egito) para conhecer seu adversário na final, marcada para sábado, 11, às 16 horas (de Brasília). O Rubro-Negro, por sua vez, volta a campo no mesmo dia, às 12h30, para tentar o terceiro lugar.