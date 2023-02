Flamengo desmonta após expulsão, perde para o Al Hilal por 3 a 2 e dá adeus ao sonho do bi mundial

Com o resultado, os sauditas esperam o vencedor de Real Madrid x Al Ahly (Egito) para conhecer seu rival na decisão

EFE/EPA/Mohamed Messara Al Dawsari marcou duas vezes para o Al Hilal sobre o Flamengo



O Flamengo deu adeus ao sonho do bicampeonato no Mundial de Clubes nesta terça-feira, 7, ao ser derrotado pelo Al Hilal por 3 a 2, no Estádio Tanger, no Marrocos, em confronto válido pela semifinal. Salem Al Dawsari (duas vezes) e Vietto marcaram para o time da Arábia Saudita, enquanto Pedro anotou os dois gols dos flamenguistas. Com o resultado, os sauditas esperam o vencedor de Real Madrid x Al Ahly (Egito) para conhecer seu rival na decisão – a final está marcada para as 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, 11. No mesmo dia, às 12h30 (de Brasília), a equipe de Vítor Pereira volta a campo para tentar ao menos o terceiro lugar. O confronto será diante do perdedor da outra semifinal.

A partida foi complicada para o Flamengo desde o início. Logo aos 2 minutos, o árbitro romeno Istvan Kovacs assinalou penalidade de Matheuzinho em Vietto. Na cobrança, Salem Al Dawsari bateu com perfeição, sem chances de defesa para Santos. Sem outra alternativa, o Rubro-Negro partiu para cima e chegou ao empate aos 20 minutos. Pedro recebeu de Matheuzinho e bateu cruzado, no canto goleiro saudita. Mais qualificado tecnicamente, o Rubro-Negro permaneceu pressionando, mas foi surpreendido nos acréscimos. Após revisão do VAR, o juiz assinalou penalidade de Gerson em Vietto. Pior do que isso, o meio-campista flamenguista recebeu o segundo amarelo pela infração e deixou o campo mais cedo. Na batida, Al Dawsari não perdoou e recolocou o atual campeão asiático na frente do placar.

No retorno do intervalo, Vítor Pereira tomou uma decisão polêmica, ao sacar o armador Giorgian De Arrascaeta, colocando o volante Erick Pulgar. Depois, o treinador ainda tirou Everton Ribeiro, apostando na velocidade de Cebolinha. Sem criatividade e com um jogador a menos, o Flamengo acabou levando o terceiro aos 25 minutos. Em rápido contra-ataque, Vietto recebeu assistência de Michael e estufou as redes brasileiras. Já nos minutos finais, Pedro ainda conseguiu descontar, aproveitando rebote dentro da área e empurrando para a meta. A reação, no entanto, foi tardia e insuficiente para evitar uma eliminação precoce e vexatória.