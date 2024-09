Governo espanhol aplica multa de R$ 370 mil a torcedor por racismo contra Vini Jr.

Não é a primeira vez que jogadores do clube espanhol sofrem com racismo; Em julho, um torcedor foi condenado a oito meses de prisão por insultos contra o atacante brasileiro e o zagueiro alemão Rüdiger

EFE/JuanJo Martín O Ministério do Esporte espanhol também abrirá investigação para entender se o ato se configura como crime de ódio



As autoridades da Espanha anunciaram mais uma punição contra um torcedor que cometeu insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, que pertence ao governo espanhol, aplicou multa de 60 mil euros, cerca de R$ 370,5 mil na cotação atual. Além de desembolsar o alto valor, o homem está proibido de frequentar estádios e outros recintos esportivos pelos próximos dois anos. O Ministério do Esporte espanhol também abrirá investigação para entender se o ato se configura como crime de ódio, o que pode aumentar a punição ao torcedor. A ação foi cometida no meio digital, através do X, antigo Twitter. A decisão cita que o usuário da conta publicou, reiteradamente, “insultos de caráter racistas e imagens do mesmo tipo”.

A punição do governo espanhol indica um avanço, ainda que pequeno, contra os atos racistas cometidos dentro e fora dos estádios no país. Em julho, um torcedor foi condenado a oito meses de prisão por insultos racistas contra Vini e o zagueiro alemão Rüdiger. Antes disso, em junho, três homens também foram condenados a oito meses de prisão por atos de cunho racistas direcionados a Vini dentro do estádio Mestalla, que pertence ao Valencia. Os torcedores do clube também foram proibidos de entrar em qualquer estádio de futebol por dois anos, além de terem recebido multas.

