Vinicius Júnior e Mbappé marcam de pênalti, e Real Madrid vence Real Sociedad no Espanhol

Equipe merengue contou com a sorte e viu o adversário parar na trave, mas conseguiu construir o placar no segundo tempo

Javi Colmenero/EFE Após marcar de pênalti, Mbappé comemora com Vinicius Júnior, enquanto Carvajal chega para celebrar com a dupla



O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0 neste sábado (14), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, com gols de pênalti de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no segundo tempo. A equipe madrilenha, porém, contou com a sorte, já que a Real Sociedad acertou a trave em algumas tentativas. O placar foi aberto por Vini Júnior, aos 13 minutos da etapa final, após a marcação de um pênalti por bloqueio com a mão por Sergio Gómez. Pouco depois, o brasileiro sofreu uma falta dentro da área, e Mbappé converteu o segundo pênalti da partida, ampliando a vantagem aos 29 minutos.

Com o resultado, o Real Madrid, comandado por Carlo Ancelotti, se mantém na segunda posição da tabela, com um ponto a menos que o líder Barcelona, que enfrenta o Girona neste domingo (15). Em outros jogos do dia, o Villarreal venceu o Mallorca por 2 a 1, com um gol de Ayoze Pérez nos acréscimos, subindo para a quarta colocação com 11 pontos. O Sevilla conquistou sua primeira vitória no campeonato ao derrotar o Getafe por 1 a 0, com gol de Jesús Navas, deixando o adversário na zona de rebaixamento. Já o Espanyol, recém-promovido à primeira divisão, parece estar se adaptando bem. A equipe venceu o Alavés por 3 a 2, com destaque para o capitão Javi Puado, que marcou dois gols e garantiu a segunda vitória do time na competição.

