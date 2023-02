Grêmio anuncia Vina por empréstimo até o fim da temporada

Tricolor Gaúcho terá opção de compra do meio-campista que estava no Ceará

DAVI ROCHA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/07/2022 Vina estava no Ceará onde disputou 168 jogos e marcou 46 gols



O Grêmio anunciou neste sábado, 11, a contratação do meia Vina, ex-Ceará, por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra . O jogador de 31 anos chegou em Porto Alegre na manhã deste sábado para fazer exames médicos e assinar contrato. Vina fez apenas três jogos pelo Vozão nesta temporada, com uma assistência. Por lá, foram 168 jogos: 46 gols e 31 assistências. Ele foi campeão da Copa do Nordeste em 2020. Foi a 11ª contratação do Tricolor Gaúcho em 2023. Anteriormente, o Grêmio havia anunciado einaldo, Pepê, Éverton Galdino, Bruno Uvini, Carballo, Cristaldo, Gustavinho, Luís Suárez, Fábio e João Pedro. O interesse em Vina surgiu no início do ano, quando a equipe gaúcha tentou um empréstimo junto ao clube cearense. As negociações não avançaram. O atleta também havia despertado interesse no Fluminense, porém o clube carioca desistiu da contratação.