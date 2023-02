Chelsea anuncia a renovação de contrato de Thiago Silva

Acordo do zagueiro brasileiro com o clube inglês foi ampliado por mais uma temporada

Facundo Arrizabalaga/EPA/EFE Zagueiro Thiago Silva tem até o momento 107 partidas e cinco gols marcados com a camisa do Chelsea



O zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, renovou o contrato com o Chelsea por mais uma temporada. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira, 10. O brasileiro está nos Blues desde a temporada 2020/21. Até aqui, o jogador defendeu o clube inglês em 107 oportunidades e marcou cinco gols. “Para sempre azul”, comemorou a renovação do contrato nas redes sociais. Ele completa 39 anos em outubro de 2023. Antes de ir para o Chelsea, o zagueiro brasileiro atuou no PSG por oito temporadas. Em relação ao Chelsea, o time é o atual nono colocado da Premier League, com 10 pontos a menos que o Newcastle, primeiro time dentro do G-4. Na Champions League, os Blues vão encarar o Borussia Dortmund, da Alemanha, nas oitavas de final.