Grêmio confirma vendas de Matheus Henrique e Ruan ao Sassuolo

Foto: PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Henrique foi negociado com o Sassuolo, da Itália



O Grêmio confirmou nesta quarta-feira, 11, a conclusão das transferências de Ruan e Matheus Henrique para o Sassuolo, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano. O meio-campista não deve mais atuar pela equipe gaúcha, enquanto que o zagueiro permanece até o fim da temporada. Matheus Henrique foi emprestado até 30 de junho de 2022, com obrigação de compra de 100% dos direitos econômicos do jogador. Já Ruan teve 100% de seus direitos econômicos negociados com o Sassuolo, que acertou a permanência do jovem defensor no Tricolor sob a forma de empréstimo até dezembro deste ano. Nos dois casos, o clube gaúcho vai manter o direito a ganhar a mais-valia equivalente a 10% de uma futura transação. Ou seja, numa futura venda de um dois jogadores, o Grêmio receberá esse percentual em relação à diferença entre o valor pago pelo Sassuolo ao time gaúcho e o recebido pelos italianos em uma eventual transação.

*Com informações do Estadão Conteúdo