Antony faz tatuagem para comemorar medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio

Reprodução/Twitter/@antony00 Antony tatuou a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio



Antony eternizou a conquista da seleção brasileira masculina obtida nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Quatro dias depois de participar do bicampeonato olímpico da Canarinho, o atacante apareceu com a perna tatuada com a medalha de ouro ganha em território japonês. Titular ao longo da campanha do Brasil, o jogador não marcou durante o campeonato, mas deu a assistência decisiva para o gol de Malcom na final contra a Espanha, garantindo a taça aos brasileiros. Aproveitando seus últimos dias de férias, o jovem deve se apresentar ao Ajax ainda nesta semana.