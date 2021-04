Grêmio leva virada do Independiente Del Valle e é eliminado da Libertadores

Na Arena o Tricolor Gaúcho saiu na frente com Jean Pyerre, mas levou dois de Ortíz e perdeu, no agregado, por 4 a 2

FERNANDO ALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ortíz marcou duas vezes e deu a classificação ao Del Valle



O Grêmio está eliminado da Copa Libertadores. O Tricolor Gaúcho perdeu novamente para o Independiente del Valle, por 2 a 1 (agregado em 4 a 2), desta vez na Arena em Porto Alegre e não conseguiu se classificar para a fase de grupos da competição. O time de Renato Gaúcho precisava de dois gols para se classificar e até saiu na frente no placar com Jean Pyerre aos 22 minutos, após chute de primeira. Depois disso o Grêmio ainda teve três chances claras de gol, mas não converteu. E na máxima do ‘quem não faz toma’, o Del Valle empatou a partida nos acréscimos do primeiro tempo em um golaço de falta do meia Christian Ortíz.

No segundo tempo, era tudo ou nada para os brasileiros, e foi o nada. Aos 21 minutos, Maicon recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a menos, o Grêmio nem teve tempo para se recompor e três minutos depois Ortíz marcou seu segundo gol na partida. O meia recebeu passe de Faravelli, dominou no peito e chutou no cantinho de Brenno, decretando a virada. O time do Equador ainda teve chance de fazer o terceiro, mas o goleiro gremista fez grande defesa e evitou. O placar terminou 2 a 1 para os visitantes e eliminação do Grêmio.

O resultado coloca o Independiente del Valle no Grupo A da Libertadores, o mesmo de Palmeiras, Universitário e Defensa y Justicia. O Grêmio, por sua vez, se classifica para a Copa Sul-Americana no Grupo H e já tem seu primeiro adversário. No dia 22 de maio a equipe enfrenta o La Equidad, da Colômbia, na primeira rodada. Na mesma chave ainda estão Aragua-VEN e Lanús-ARG.