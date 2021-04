Neymar, Pepe e Pelé comemoram 109 anos do Santos: ‘A história mais linda do mundo’

Clube reuniu vários ex-jogadores e atuais atletas do elenco masculino e feminino em vídeo de aniversário

Reprodução/ Twitter Clube comemorou nas redes sociais com montagens de Pelé e Coutinho para representar os 109 anos



Nesta quarta-feira, dia 14 de abril, o Santos Futebol Clube completou 109 anos de história e recebeu os parabéns de grandes ídolos que vestiram a camisa da equipe da Baixada Santista e conquistaram títulos. Em um vídeo oficial da Santos TV, Neymar aparece em duas oportunidades: uma cantando parte do hino do clube, ao lado de diversos ex-jogadores como Pepe e atuais atletas da equipe do masculino e feminino, e desejando os parabéns. “109 anos de história, 109 anos de Santos Futebol Clube. Um clube que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Um clube que me criou para o mundo do futebol e que eu tenho a honra de fazer parte. Desejo tudo de bom e que a gente possa continuar sendo o maior de todos”, disse o camisa 10 do PSG. Em homenagem prestada em suas redes sociais, Pelé também cantou o hino do clube e colocou a seguinte legenda. “Hoje é o dia do clube do meu coração. Parabéns @SantosFC, por ser o time com a história mais bonita do mundo”, escreveu o Rei.

Assista abaixo ao vídeo em comemoração aos 109 anos do Santos:

A melhor homenagem que você vai ver hoje! #Santos109 🎶 pic.twitter.com/n4vaXEqF5f — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 14, 2021